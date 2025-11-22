Un taximetrist în vârstă de 60 de ani, a fost înjunghiat mortal la Mioveni, judeţul Argeş. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, care a fugit după ce a comis oribila faptă. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, taximetristul nu a putut fi salvat. Criminalul a fost prins de polițiști și dus la audieri.

Atac în Suceava

Și la Suceava, un șofer de ride sharing a fost înjunghiat de un băiat de 17 ani în timpul cursei. Motivul este unul halucinant. Clientul și-ar fi ieșit din fire în momentul în care șoferul i-ar fi cerut pentru cursă cu 2 lei mai mult.





Până la sosirea echipajelor de salvare, agresorul a fost imobilizat de martori. Șoferul a primit îngrijiri medicale. Agresorul a fost încătușat de poliţişti şi dus la audieri.

