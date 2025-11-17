Momentul tensionat a fost filmat și a devenit viral pe rețelele sociale, fiind relatat de publicațiile rusești Fontanka și Komsomolskaia Pravda.

Femeia nervoasă voia cu orice preț să schimbe melodia

Potrivit imaginilor surprinse, femeia i-a atras atenția șoferului că nu îi place muzica ce se auzea în taxi. Cum acesta nu a reacționat, pasagera a scos din geantă o macetă și i-a cerut, pe un ton categoric, să pună șansonete — un gen muzical foarte popular în Rusia.

Șoferul a cedat presiunii la a doua solicitare, moment în care pasagera și-a repetat dorința, ținând arma în mână. Clipul se încheie cu femeia declarând că se află în drum spre cimitir.

Deși nimeni nu a depus o plângere oficială, poliția din Samara a anunțat că analizează incidentul și va stabili dacă au fost încălcate prevederile legale.