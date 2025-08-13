Incidentul s-a petrecut în timpul vizitei în capitala britanică a Hanei Al Hai, proprietara unei firme de îmbrăcăminte și a unui hotel din Dubai. Femeia și-a dat seama că își lăsase poșeta din piele de crocodil pe bancheta din spate abia după ce a coborât, dar nu avea nicio modalitate de a contacta șoferul.

Gestul impresionant al unui taximetrist londonez

Terry, taximetristul, a descoperit geanta imediat după cursă și a realizat că este un obiect extrem de valoros. În lipsa unui act de identitate sau a unor date de contact în interior, singurul indiciu găsit a fost o carte de vizită de la Dubai Mall. El a sunat la numărul respectiv și, prin intermediul reprezentanților centrului comercial, a reușit să afle cine este proprietara.

A doua zi, bărbatul a mers personal la hotelul unde era cazată Hana Al Hai pentru a-i returna bunul. Momentul a fost filmat de femeie și publicat online, generând mii de reacții de apreciere.

Pentru gestul său, Terry a primit un bacșiș de 200 de lire sterline (aproximativ 230 de euro) și o invitație de a petrece o vacanță gratuită la hotelul de lux al Hanei din Dubai. Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, aceasta i-a mulțumit public pentru onestitatea și efortul depus:

„Este rar să întâlnești oameni cu o asemenea integritate. Nu voi uita niciodată acest gest.”