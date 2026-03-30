Totul vine la scurt timp după alte semnale de alarmă legate de bani contrafăcuți, iar autoritățile avertizează că fenomenul poate lua amploare dacă nu este stopat la timp.

Percheziții și descoperiri în Drobeta-Turnu Severin

Luni, anchetatorii au descins la locuința unui bărbat din Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar penal ce vizează punerea în circulație de valori falsificate.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, care au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară. În urma intervenției, au fost ridicate sisteme informatice și alte probe relevante pentru anchetă.

Cum erau plasați banii falși

Din cercetările efectuate până în acest moment, oamenii legii au stabilit că, în cursul lunii martie, un bărbat de 47 de ani ar fi introdus în circulație bancnote false de 100 de lei folosindu-se de o minoră de doar 12 ani.

Metoda era simplă, dar eficientă: copilul era trimis să cumpere produse din diferite magazine din oraș. Plata se făcea cu bancnotele contrafăcute, iar scopul era obținerea de rest în bani reali.

În acest fel, banii falși erau transformați rapid în numerar autentic, fără a atrage imediat suspiciuni.

Măsuri luate de autorități

După percheziție, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale.

Ulterior, acesta a ajuns în fața procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, care a decis plasarea lui sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Printre obligațiile impuse se numără și interdicția de a părăsi teritoriul țării.

Avertismentul transmis populației

Reprezentanții IPJ Mehedinți au transmis un mesaj către cetățeni, în contextul apariției acestor bancnote falsificate.

„Recomandăm cetăţenilor să manifeste prudenţă la primirea de bancnote şi să sesizeze de îndată poliția în cazul în care au intrat în posesia unor bancnote falsificate", au anunțat autoritățile.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și dacă există și alte persoane implicate în acest caz.

