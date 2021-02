Dragomir a precizat că de îndată ce a aflat rezultatul pozitiv al testului, a intrat în carantină și s-a izolat de restul familiei. Fostul președinte al LPF a precizat că și-a mai făcut încă un test și așteaptă rezultatul, pentru a avea o certitudine în legătură cu diagnosticul.

"Eu întâmplător am făcut testul și testul PCR și ală de sânge; nevastă-mea, soferul, toată lumea negativ, eu pozitiv. L-am repetat, iarăși toți negativ și eu poziti. Trebuia să-mi fac și rapelul azi. (...) Nu am avut niciun simptom, nici răgușeală, nu am nimic, singura problemă este că m-au sunat de la DSP. Eu le recomand tuturor să se vaccineze, pentru că eu m-am vaccinat și am făcut o formă ușoară", a afirmat Dumitru Dragomir la Realitatea Plus.