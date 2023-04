Departamentul pentru Situații de Urgență a luat următoarele măsuri:

🔴La nivel central

- monitorizarea și coordonarea situației operative prin structurile de specialitate;

- realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin suplimentarea în județele BT și IS cu 9 ATPVM (4 în BT și 5 în IS) și 8 ȘENILATE (4 în BT și 4 în IS) din județele BC, BN, BZ, CV, GL, HR, MS, SV și VN.

🔴La nivel teritorial

- transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor, privind producerea fenomenelor meteorologice periculoase către autoritățile competente, în vederea dispunerii măsurilor specifice;

- menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente pentru asigurarea acțiunilor de răspuns, astfel încât, la ordin, manevra de forțe și mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp;

- instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase;

- activarea Centrelor Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției parțial prin operaționalizarea Grupelor Operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din 6 județe (BC, BT, IS, NT, SV și VS);

- creșterea capacității operaționale la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani;

- emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 județe (BC, BT, IS, NT și SV) și a 2 mesaje prin intermediul mass-media (TVR) la nivelul a 4 județe (BT, IS, NT și SV).



🔴În contextul fenomenelor meteorologice prognozate s-au înregistrat efecte în 24 localități din 12 județe (BC, BR, BT, BV, DB, HR, IS, MH, NT, SV, VS și VN), unde se intervine/s-a intervenit pentru deblocarea a 274 autovehicule derapate/blocate pe calea de rulare cu 655 persoane, evacuarea apei din 1 beci, precum și pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil și a 59 copaci, fiind avariate 28 autoturisme.

🚒În localitatea Tețcani din județul Neamț 1 autocar ce transporte 33 minori și 3 adulți a rămas înzăpezit. Toate persoanele au fost preluate și transportate la Căminul de Garnizoană din mun. Roman, cu ajutorul autospecialelor din dotarea ISU și MApN.

👨‍🎓În județele Botoșani și Iași au fost suspendate cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar pentru ziua de 06.04.2023.

🚑Cazuri medicale:

🔴Județul BOTOȘANI:

- în loc. Crasnaleuca o gravidă a născut la domiciliu, aceasta fiind asistată de 2 moașe din localitate precum și de medicul coordonator din dispeceratul ISU prin apel video. Femeia și nou-născutul, nu prezintă probleme medicale. Forțele de intervenție nu au putut ajunge la solicitare din cauza stratului consistent de zăpadă.

- s-a intervenit pentru preluarea și transportul la spital a 7 pacienți care necesită dializă din localitățile Dășeni, Liveni, Drăgușei, Săveni, Gulioaia, Ungureni și mun. Botoșani, precum și a 2 pacienți hipertensivi din localitatea Corni și a unui pacient cu plagă tăiată din localitatea Dragalina.

🔴Județul IAȘI:

- s-a intervenit în localitățile Slobozia și Țigănași pentru transportul a 2 gravide, care necesitau îngrijiri medicale.

Situația traficului rutier la ora 06.45:

La nivelul județelor BT și IS sunt închise toate drumurile naționale și județene.

- 11 drumuri naționale sunt închise din cauza zăpezii (DN 2/BC, DN 2F/BC, DN 15D/NT, 15B/NT, 15C/NT, DN 2/SV, DN 29/SV, DN 2H/SV, DN 17A/SV, DN 2K/SV și DN 17/SV) și 16 tronsoane de drumuri județene din județele BC, NT și SV;



- trafic restricționat (MMTA>3,5 tone) pe 1 drum național (DN 2/NT).

🔴Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, unde se intervine cu materiale antiderapante.

🔴Sunt operaționale aeroporturile, porturile, nefiind semnalate probleme în ceea ce privește traficul feroviar.

🔴Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, s-au înregistrat avarii în 23 localități din 2 județe (BC și BT), însumând un număr de aprox. 6.273 consumatori finali nealimentați. În acest moment se intervine pentru remedierea situațiilor semnalate.