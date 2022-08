Pregătirile sunt în toi. George Simion a anunțat că la nunta sa vrea doar legume din România. Liderul AUR a postat și lista de cumpărături. Are nevoie de 600 de KG de ardei gras, 200 de kg de ceapă și 100 de kg de rosii.





Emoțiile nu lipsesc. Simion a fost la un pas să rămână fără cele 2 tone de brânză promise de Gigi Becali. La urechile latifundiarului au ajuns vorbele grele spuse de George Simion. La finalul anului 2020, Simion declara că Steaua a murit atunci când a fost preluata de Gigi Becali. Ca să primescă brânza trebuie să își ceară scuze.

"Nu mai mănâncă brânză la nuntă. Eprietenul meu (...) de aia am zis că-i fac cadou brânza la nunta, că îmi e drag ca om, ca politician. Dacă nu are o scuză, nu mai am nevoie de prietenie", a afirmat omul de afaceri Gigi Becali.



Românii care vor să meargă la nunta lui George Simion și a Ilincăi Munteanu trebuie să poarte la mâna o brățară specială, precum cele de la festivalurile de muzică. Întreaga nuntă va fi plătită din donații. Simion a anunțat că toți oamenii care vin primesc mâncare și băutură gratis.