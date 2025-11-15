Totodată, rezistul vorbește și despre referendumul pentru eliminarea sectoarelor. De altfel, în discursul său putem obseva cum Drulă îl pomenește obsesiv pe Nicușor Dan, de care se folosește pentru a câștiga un plus de imagine.

„Termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regenerare urbană pe zone mari, coridoare verzi, parcuri. Toate aceste priorități sunt, în momentul de față, văduvite. Numai din pixul Guvernului pierdem 3 miliarde de lei anual. De fapt, suma e mai mare pentru Primăria Capitalei. Nicușor Dan estima că suma este de 5 miliarde de lei.

Sunt singurul candidat care susține și care a luptat pentru transpunerea acestui referendum. Am depus legea în Parlament. Ceilalți, cu jumătate de gură, se fac că fac, dar, de fapt, vor să păstreze sectoarele ca niște orașe de sine stătătoare, care parazitează nevoia acestui oraș de dezvoltare în priorități mari.”, a declarat Drulă.