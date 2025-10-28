Gemeni

Unii dintre nativii Gemeni nu își pierd speranța nici în noiembrie 2025. Iubirea bate la ușă pentru nativii singuri, având oportunitatea de a-și găsi sufletul pereche. În primele două săptămâni ale lunii noiembrie, pot avea o pauză pentru a reflcta asupra dorințelor proprii. Altfel, o conexiune neașteptată ar putea să se zărească.

Taur

Nativii Taur pot traversa o adevărată transformare, în următoarea perioadă, accentul fiind pus pe modul în care este oferită afecțiunea. Introspecția revine în cazul nativilor Taur, îndeosebi din 6 noiembrie, când Venus intră în Scorpion. După jumătatea lunii noiembrie, nativii Taur au ocazia să descopere cine se ține de promisiuni.

Scorpion

Pentru nativul Scorpion, dragostea vine cu libertate, autenticitate, curaj. Luna noiembrie 2025 aduce transformări mari pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. Nativii vor intra într-o perioadă (noiembrie 2025 – aprilie 2026) în care trebuie să facă alegeri între partenerul care oferă liniște sau cel care oferă inspirație. Nativul Scorpion caută o iubire autentică.

Capricorn

Urmează o perioadă presărată cu lecții profunde pentru nativul Capricorn. Totul va fi analizat mai atent, începând cu 11 noiembrie 2025, când Jupiter intră în retrograd. Nativul va pune accentul pe discuțiile legate de familie, viitor, stabilitate. Persoanele singure pot avea șansa să cunoască „sufletul pereche”.

Fecioara

În cazul nativului Fecioară, noiembrie 2025 vine cu lecții karmice și cu alegerea relației care îl ajută să evolueze. Următoarea perioadă ar putea fi de bun augur pentru nativii care doresc să ia contact cu o sinceritate pură, dar care vindecă. Luna noiembrie 2025 aduce lecții despre ce înseamnă iubirea reală, potrivit sursei.