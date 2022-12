"Eu cred ca e o mare pacaleala asta cu Austria. Se cauta tot felu de manevre sa-i pacaleasca iar pe oameni. Bancile austriece sunt super protejate.

Am primit o singura informare de la SRI: marii smecheri din energie (...) tot gazul al Romaniei din Marea Neagra sa plece din tara", a spus Dragnea.

Anca Alexandrescu: Domne, ati taiat porcu ala cu Kovesi sau nu?

Dragnea: Nu, eu n-am taiat niciodata niciun porc. Am mancat sorici cu vreo 80 de persoane si de la ambasada Americii

Uniunea Europeana, oculta mondiala, Bilderbergu si toti marii bogati lumii - ei asa vor sa aiba toata populatia. Deci tara asta poate sustine toata europa cu mancare.



Liviu Dragnea susține că România trebuia să intre în Schengen, însă marii lideri europeni nu au vrut Bulgaria în Schengen.



"Decizia a fost luata la nivel de varf al UE si Bulgaria sa nu intre si au stabilit (ca - n.r.) cei de injurat sa fie austriecii si olandezii", a spus el.



Fostul lider PSD a dezvăluit că pe vremea când se afla la șefia Camerei Deputaților a fost informat de serviciile secrete că ar trebui ca marile companii străine să exploateze resursele țării.



Anca Alexandrescu: Primeai intformari de la SRI cu privire la actiunile firmelor straine in Romania privind resursele naturale?

Dragnea: Erau in contradictie cu ce imi spunea Hellvig si n-am mai inteles nimic. Prin viu grai imi spuneau sa nu lasam sa se jefuiasca si in scris ca trebuie sa fim atenti ca nu-i bine sa-i pierdem, ca e investitie strategica. Absolut toate companiile mari sunt si ajutat si protejate, nimeni nu are voie sa mearga in control acolo.



Un mare complot ar fi și împotriva industriei energetice din România: "S-au cheltuit miliarde de euro sa se aduca in stadiu asta si pentru cateva procente n-au bani. Hidroelectrica n-are bani? Sa fim seriosi, e decizie sa nu continue. De ce? Sa nu avem suficienta energie. De ce? Sa ramana pretul sus - simplu!"



Chiar dacă a ieșit de pe scena politică, fostul lider PSD nu ar refuza o colaborare cu singurul politician pe care îl consideră sincer când vine vorba de patriotism: Diana Șoșoacă.



"Dintre toti politicienii care tulbura apele care sunt pe la TV, singurul politician sincer in patriotism este Diana Sosoaca!

Anca Alexandrescu: Ati lua in calcul o colaborare cu Diana Sosoaca?

Dragnea: De ce nu!