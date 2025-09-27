Prima intervenție

Prima alertă a venit din zona Lacului Știol, unde o tânără de 26 de ani a suferit un traumatism la picior. Salvatorii montani au ajuns rapid la fața locului, au preluat victima și au coborât-o până la baza muntelui, unde a fost preluată de un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale.

Cea de-a doua acțiune are loc pe traseul spre vârful Pietrosul Rodnei. Un bărbat dintr-un grup de patru turiști s-a accidentat și nu își mai poate folosi piciorul. Echipele Salvamont acționează pentru a-l transporta în siguranță la poalele muntelui.

Ambele intervenții confirmă gradul ridicat de dificultate al traseelor din Munții Rodnei și necesitatea de a aborda drumețiile cu prudență și echipament adecvat.

