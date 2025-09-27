Două misiuni Salvamont pentru turiști răniți în Munții Rodnei

Salvamontiștii din Maramureș au fost solicitați sâmbătă să intervină în două situații distincte, după ce turiști aflați în drumeție în Munții Rodnei s-au accidentat și nu au mai putut continua deplasarea.

Prima intervenție

Prima alertă a venit din zona Lacului Știol, unde o tânără de 26 de ani a suferit un traumatism la picior. Salvatorii montani au ajuns rapid la fața locului, au preluat victima și au coborât-o până la baza muntelui, unde a fost preluată de un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale.

Cea de-a doua acțiune are loc pe traseul spre vârful Pietrosul Rodnei. Un bărbat dintr-un grup de patru turiști s-a accidentat și nu își mai poate folosi piciorul. Echipele Salvamont acționează pentru a-l transporta în siguranță la poalele muntelui.

Ambele intervenții confirmă gradul ridicat de dificultate al traseelor din Munții Rodnei și necesitatea de a aborda drumețiile cu prudență și echipament adecvat.
 