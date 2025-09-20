Cei doi au fost surprinși de ceața densă și au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu, una dintre cele mai dificile porțiuni din masiv. Nepregătiți fizic și fără echipament corespunzător, aceștia au alertat autoritățile după ce au realizat că nu mai pot continua traseul.

Potrivit Jandarmeriei Române, jandarmii montani au intervenit imediat, parcurgând kilometri întregi în teren accidentat, pe timp de noapte, pentru a-i localiza și extrage în siguranță. „Avem obligația de a interveni pentru salvarea oricărei persoane aflate în pericol, însă lipsa unui echipament minimal îngreunează deseori misiunile și pune în pericol atât viața turiștilor, cât și a salvatorilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile reamintesc că traseele montane trebuie abordate cu responsabilitate, iar echipamentul adecvat, informarea prealabilă și respectarea condițiilor meteo sunt esențiale pentru siguranța tuturor.