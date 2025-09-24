”Salvamont Sibiu a intervenit, în cursul serii de ieri, la recuperarea unei persoane de sex masculin (23 ani ),epuizată, în zona lacului Podragel. Asta după ce a făcut peste 7 ore de la Bâlea Lac în drumul lui spre Cabană Podragu”, anunţă, miercuri, Salvamont Sibiu.

Salvamontiştii trag cu semnal de alarmă cu privire la alegerea traselor potrivite: ”Atragem atenţia că acest lucru nu este normal şi va puteţi pune viaţă în pericol. Trebuie să ne alegem traseele şi în funcţie de condiţia noastră fizică”.

În plus, salvatorii cer celor care se deplasează în grup să nu lase pe nimeni în urmă, chiar dacă merg mai încet.