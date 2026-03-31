Acces digital pentru pacienți și modernizarea platformei CNAS

Horațiu Moldovan a explicat că digitalizarea sistemului de asigurări de sănătate a fost „prioritatea zero”, în contextul jalonului din PNRR privind retehnologizarea platformei informatice.

„Vom deschide această platformă pentru întreaga populaţie a României. (…) Celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi, va fi disponibil, începând cu vara acestui an, pentru fiecare pacient din România. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă, cu un user şi parolă în propriul dosar medical”, a declarat Moldovan.

El a precizat că dosarul va putea fi vizualizat și de orice medic la care pacientul se prezintă, ceea ce va facilita continuitatea îngrijirii.

Președintele CNAS a subliniat că platforma actuală, veche de peste 20 de ani, este în curs de redimensionare pentru a răspunde nevoilor reale ale sistemului. „Astăzi, lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună”, a spus acesta, respingând criticile privind întârzierile sau lipsa execuției bugetare.

Dezechilibrul financiar din 2025 și măsurile de stabilizare

Moldovan a reamintit că anul trecut CNAS s-a confruntat cu un dezechilibru major între venituri și cheltuieli, în valoare de 11 miliarde de lei.

„În luna septembrie a anului trecut, toate cele aproape 274 de spitale publice intrau în arierate, adică puteau să-şi închidă porţile. Nu mai vorbesc de medicamente, la care aveam o procedură de infringement şi aveam întârzieri foarte mari, pentru că farmaciile erau în pragul închiderii din perspectiva reţetelor compensate. A fost o situaţie absolut dramatică”, a afirmat șeful CNAS.

El a explicat că, în urma deciziilor politice, raportul dintre plătitori și beneficiari s-a echilibrat. „Aveam, anul trecut, şapte milioane de plătitori şi aproape 20 de milioane de beneficiari. Suntem chiar peste 11 milioane de plătitori şi avem 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc”, a spus Moldovan, menționând că în această categorie intră copiii, persoanele cu handicap și pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei.

Ped e altă pare, președintele CNAS a avertizat însă că eventuale „scutiri populiste” ar putea afecta tocmai categoriile vulnerabile, în special pensionarii. El a subliniat că România finanțează tratamente gratuite în valoare de 1,7 milioane de euro pentru copii cu boli grave: „Dacă în urmă cu zece ani nu aveau şansă la viaţă, astăzi au şansă la vindecare”.

Moldovan a reiterat faptul că CNAS reprezintă interesele asiguratului și că menținerea echilibrului bugetar este esențială pentru extinderea beneficiilor în anii următori.