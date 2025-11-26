Un tânăr masterand la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost obligat să părăsească România după ce autoritățile l-au suspectat de implicare în activități propagandistice în favoarea grupării teroriste Hamas.

Decizia Curții de Apel Iași confirmă refuzul prelungirii cererii de ședere și a solicitării de azil depuse de student, care se află în România încă din 2020.

Deși lucra legal în Iași, inclusiv într-o șaormerie și avea o mică afacere online cu parfumuri, precum și bursă la facultate, autoritățile au considerat că activitatea sa online nu era una legitimă. Tânărul muncea pentru a trimite bani părinților săi rămași în Gaza, a căror casă a fost bombardată de la începutul războiului dintre Israel și Hamas.

Încercările sale de a contesta decizia în instanță au fost fără succes, iar acum studențul este nevoit să se întoarcă în Gaza, renunțând la studiile și viața construită în România. Cazul a fost semnalat încă din februarie 2024 de către Serviciul Român de Informații (SRI) printr-o alertă pe numele său.