Dosar de terorism la Iași. Un student palestinian de la o facultate de top, expulzat în Gaza, după ce a făcut propagandă pentru Hamas

Un student palestinian de la o facultate de top a fost expulzat în Gaza, după ce a făcut propagandă pentru Hamas (foto: profimedia)

Dosar de terorism la Iași. Un student palestinian din Gaza este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas. Acesta ar fi făcut propagandă pentru aripa militară a organizației, iar autoritățile române îl consideră o amenințare la adresa securității naționale. Individul va fi expulzat la el în țară.

Un tânăr masterand la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost obligat să părăsească România după ce autoritățile l-au suspectat de implicare în activități propagandistice în favoarea grupării teroriste Hamas.

Decizia Curții de Apel Iași confirmă refuzul prelungirii cererii de ședere și a solicitării de azil depuse de student, care se află în România încă din 2020.

Deși lucra legal în Iași, inclusiv într-o șaormerie și avea o mică afacere online cu parfumuri, precum și bursă la facultate, autoritățile au considerat că activitatea sa online nu era una legitimă. Tânărul muncea pentru a trimite bani părinților săi rămași în Gaza, a căror casă a fost bombardată de la începutul războiului dintre Israel și Hamas.

Încercările sale de a contesta decizia în instanță au fost fără succes, iar acum studențul este nevoit să se întoarcă în Gaza, renunțând la studiile și viața construită în România. Cazul a fost semnalat încă din februarie 2024 de către Serviciul Român de Informații (SRI) printr-o alertă pe numele său.