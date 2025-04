Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a fost înregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizării D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în activitatea contabilă a unei persoanei juridice.

Astfel, au fost înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 265 documente contabile false (bonuri şi facturi fiscale) emise de furnizorul de carburant, înscrisuri pe care acesta din urmă nu le recunoaşte ca fiind reale.



Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila pentru formarea cadrului procesual necesar desfăşurării cercetărilor, prin ordonanţa organelor de cercetare s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru evaziune fiscală.



Având în vedere probele administrate în cauză, precum şi necesitatea identificării unor bunuri imobile şi/sau mobile (autoturisme, bijuterii, bani etc.) pentru aplicarea sechestrului asigurător, la data de 6 aprilie 2025, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Brăila, emise de Tribunalul Brăila, fiind ridicate bunuri de interes pentru cauză şi indisponibilizate 10 autovehicule deţinute de inculpaţi – o persoana juridică, SC A. SRL şi o persoana fizică, D.C. (administratorul societăţii în cauză) – până la concurenţa sumei ce constituie prejudiciul în cauză.



Prejudiciul estimativ creat bugetului consolidat al statutului este de 1.200.000 lei, inclusiv accesoriile legale.