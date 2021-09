Realitatea PLUS

Potrivit documentelor obținute de Realitatea PLUS și a documentelor în legatură cu achiziția de vaccinuri în cazul Guvernului condus de Florin Cîțu, aceasta a fost făcută, „deși Ministerul Finanțelor a atenționat ca stocurile (de vaccin - n.red.) sunt deja foarte mari, nu ca volum. Erau vreo 35 de milioane. Cu toate astea, au mai fost achiziționate 12 milioane. Probabil este un dosar in rem în legătură cu aceste achiziții, modul în care s-au făcut, volumul. Există o posibilă fraudă în jurul acestor achiziții - ilogice”, a declarat Dorin Iacob, marți dimineață, în exclusivitate,la Realitatea PLUS.

Documentele consultate au fost cerute de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, a mai precizat Dorin Iacob.

Despre posibila punere sub acuzare a lui Florin Cîțu, Dorin Iacob a menționat că numai „ancheta poate spune. Informațiile pe care le avem sunt că dl Florin Cîțu a acționat și a reacționat împotriva recomandărilor și memoriilor ministrului de Finante Alexandru Nazare și a atentionarilor de la MS. Cu toate că acestea, si-au spus punctul de vedere cu privire la aceste achizitii, domnia sa a facut aceste achizitii ilogice”.

În legătură cu chemarea la DNA a lui Cîțu, „o sa vedem, legat de cercetarile incepute, constituirea acestui dosar de interes public”, a mai spus Iacob.

Despre implicarea altor oameni politici, Dorin Iacob a precizat că nu se știe dacă este vorba de „oameni politici importanți”, ci posibil de „oameni de afaceri, consultanti. Noi, care am analizat documentele, informațiile, arată că dl Florin Cîțu a dispus singur, contrar recomandărilor ministerelor de Finanțe și Sănătate și fără să ceară avizul de la Ministerul Justiției”.

„Rata de vaccinare e mică, o bună parte din populația activă - 3-4 milioane sunt plecați”, a adăugat Dorin Iacob, legat de necesitatea dozelor cumpărate prin dispoziția lui Florin Cîțu.

„Documentele din posesia noastră arată că le-a comandat (...) 120 de milioane de doze pe doi ani. E doar ilogic sa cheltuiesti din banii publici un miliard în plus de euro, când ai atâtea probleme pe Sănătate. Sunt alte aspecte de natura penală, pentru că pui în pericol sănătatea altor bolnavi”, a mai declarat Dorin Iacob, la Realitatea PLUS.