Donald Trump: „Orientul Mijlociu a fost eliberat de teroarea Iranului!”

Donald Trump: „Avem arme pe care nimeni nu le-a văzut până acum!”

„Suntem mai aproape ca niciodată de momentul în care va începe ascensiunea Orientului Mijlociu, care este în sfârșit eliberat de teroarea, agresiunea și șantajul nuclear. Asta s-a întâmplat. A fost un şantaj nuclear ani şi ani de zile. Și dincolo de asta, a fost o perioadă de șantaj. Sub conducerea mea, America pune capăt amenințării reprezentate de acest regim radical, decimând capacitățile Iranului cu Operațiunea Epic Fury. Ceva ce nimeni nu a văzut vreodată ceva asemănător.

Avem de departe cea mai puternică armată din lume. Am construit-o în primul meu mandat. Amintiți-vă că am spus un trilion de dolari. Ce înseamnă un trilion de dolari? Un trilion de dolari în fiecare an. Încă un trilion următorul, încă un trilion. Avem cei mai buni oameni. Avem de departe cele mai bune echipamente. Avem arme pe care nimeni nu le-a mai văzut până acum. Avem arme despre care nimeni nu știe, cu excepția câtorva dintre noi. Timp de 47 de ani, Iranul a fost cunoscut drept bătăușul din Orientul Mijlociu, dar nu mai este bătăușul de acum încolo.”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.