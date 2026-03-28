Donald Trump: „SUA au fost mereu în Europa, nu știu dacă va mai fi la fel!”

„Acum 25 de ani am spus că NATO e un tigru de hârtie și, mai important, că le vom veni în ajutor, dar ei nu ne vor ajuta niciodată.

Se presupune că te implici când războiul începe.

Acesta a fost un test pentru NATO. Să vă amintiți declarațiile mele peste câteva luni.

Vom fi mereu acolo (în Europa – n.r.). Cel puțin așa am fost. Nu știu dacă va mai fi la fel, sincer să fiu. Trebuie să fiu sincer. Am fost mereu acolo când au avut nevoie de ajutor. Am fi fost mereu acolo când ar fi avut nevoie de ajutor.

Adică, gândiți-vă: noi suntem acolo ca să protejăm Europa de Rusia. În teorie, asta nu ne afectează. Avem un ocean, un ocean mare, larg și frumos (între noi - n.r.).

Dar noi suntem acolo să protejăm NATO, să-i protejăm pe ei de Rusia, iar ei nu sunt acolo să ne protejeze pe noi. Este ridicol. Nu are sens.”, a declarat Donald J. Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.