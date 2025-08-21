Vestea decesului său, anunțată miercuri, a fost urmată de numeroase reacții de tristețe din partea colegilor de partid și a celor care l-au cunoscut îndeaproape.

O viață dedicată politicii și administrației

Adrian Manole s-a născut pe 6 iunie 1957 și a fost prezent în primele structuri politice ale României de după căderea comunismului. A intrat în Parlament în legislatura 1990-1992, fiind ales pe listele FSN, și, în același timp, a devenit primul primar al municipiului Constanța după Revoluție, ocupând această funcție între 1990 și 1991. A fost o perioadă de schimbări majore, iar Manole a jucat un rol important în tranziția administrației locale către noile realități democratice.

Susținător al sportului constănțean

Dincolo de activitatea politică, Manole a avut o implicare constantă în viața sportivă a orașului său natal. Începând din 1990, a deținut funcția onorifică de președinte al Clubului Sportiv Farul Constanța, pe care a păstrat-o până în ultima parte a vieții. Această activitate l-a apropiat de comunitatea locală și i-a consolidat imaginea de om dedicat dezvoltării orașului.

Rol în structurile PNL până în 2024

Deși s-a aflat în prim-planul politicii încă din anii ’90, Adrian Manole a rămas activ și în prezentul recent. În martie 2024, Biroul Politic Județean al PNL Constanța l-a validat cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor. Această poziție i-a oferit un rol de coordonare în procesele interne ale partidului, confirmând continuitatea implicării sale în viața politică.

Reacții după dispariția sa

Moartea lui Adrian Manole a adus un val de emoție printre colegii și prietenii săi. Liberalul Stelian Gima a transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia: „Astăzi am pierdut un om cu suflet bun, care a știut mereu să-mi ofere liniște și încredere în propria-mi persoană. Adrian Manole a fost genul de prieten rar, care îți era aproape în momentele grele și cu care împărțeai cele mai frumoase bucurii. (...) Este greu să accept că nu voi mai petrece ore întregi alături de el în Piața Ovidiu, la șuete, însă cred că sufletul lui își va găsi pacea și liniștea. Odihnește-te în pace, domnule Adrian Manole!”.

