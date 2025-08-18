Tragedia a avut loc sâmbătă, pe plaja Novum, din stațiunea Olimp, iar vestea tristă a fost făcută, luni, de colegii lui Nicolae Soroiu din cadrul ASSMB.

„Cu profundă tristețe și durere în suflet anunțăm încetarea din viață a domnului Nicolae Soroiu, Director General Adjunct al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Decesul său fulgerător la vârsta de doar 36 de ani ne-a lăsat fără cuvinte și a creat un gol imens în echipa noastră.

Nicolae Soroiu a fost un profesionist desăvârșit, dedicat interesului public și cu o viziune clară în slujba sistemului medical bucureștean.

Colegii și conducerea ASSMB transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați, precum și puterea de a trece prin aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace!“, au transmis colegii săi.