Sesiune de pescuit încheiată tragic. Un bărbat a vrut să se răcorească, dar nu a mai ieșit din apă

O ieșire la pescuit s-a transformat într-o tragedie, vineri după-amiază, în localitatea Buturugeni, județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în apă pentru a se răcori și nu a mai reușit să iasă la mal.

Bărbatul nu a putut fi salvat

Martorii aflați în apropiere au sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești, însoțiți de o barcă, echipaje SMURD și SAJ, dar și scafandri. Victima a fost recuperată la aproximativ 5-6 metri de mal, într-o zonă cu o adâncime de circa 3 metri. Din păcate, bărbatul nu a putut fi salvat, iar echipajele medicale au constatat decesul.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește că înotul trebuie practicat doar în zone special amenajate și supravegheate. Apa liniștită poate ascunde pericole serioase, precum curenți puternici, adâncimi variabile, gropi naturale sau vegetație submersă, iar lipsa supravegherii crește considerabil riscul de înec.