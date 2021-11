Fostul cântăreţ şi membru fondator al grupului reggae britanic UB40 a murit la vârsta de 64 de ani.

„Suntem absolut devastați și complet zdrobiți să vă spunem că iubitul nostru Astro a murit astăzi după o boală foarte scurtă. Lumea nu va mai fi niciodată aceeaşi fără el”, a scris, pe Twitter, grupul care acum poartă numele de UB40 featuring Ali Campbell & Astro.

