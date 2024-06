Marius Baiazid a murit în această dimineață după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă. Cântărețul era internat la Spitalul Municipal din București de la începutul lunii după a început să se simtă tot mai rău.

Familia, apropiații și fanii se rugau pentru sănătatea lui în mediul online.

„Am o rugăminte la toți prietenii noștri! Tatăl meu este într-o stare foarte gravă multi dintre voi știți! Știu ca este iubit de foarte multă lume și ne da putere să știm lucrul ăsta ! Dar rugămintea mea este să numai sunați fraților la spitalul municipal toată ziua și să vă certați cu doctorii pentru ca am ajuns să ne bată obrazul ca sună X y și țipă pe la telefoane! Credeți mă ca suntem foarte supărați pentru situația asta și nu am vrut să postez nimic dar nu știu cine sună toată ziua și se ceartă pe la telefoane! Rugați vă toți pentru el pentru ca sunt sincer cu voi doar rugăciunile noastre îl pot salva! Cine îl iubește să se roage pentru el, doctorii își fac treaba ne am ocupat noi de asta dar în starea în care este el trebuie să lupte el și să i dea putere Dumnezeu să ducă lupta la bun sfârșit! Atât am avut de zis mă mândresc ca tatăl meu este iubit așa de multă lume dar vă rog dacă aveți întrebări despre el sunați și voi apropiați de ai noștri nu doctori pentru ca destul îi stresăm noi toată ziua! Momentan este la fel cum a fost și acum 7 zile nu s a schimbat nimic dacă se va schimba și își va reveni am să anunț eu sau frații mei sau mama mea și veți afla!”, a transmis fiul bărbatului, Alex Baiazid, în urmă cu doar 4 zile.

Fanii au fost aproape de familie și se rugau pentru refacerea artistului: „O rugăciune așa va deschide cerul domnului ,In Numele Lui Isus cerem răsturnare de situație ! Rostim peste el Duhul de viata al Domnului ! Nu va muri ci va trai si va povesti binefacerile Domnului ! Trimitem cuvântul de tămăduire peste el care i scapă trupul de groapa !!!!!!”, se arată în comentarii.

Marius Baiazid alături de soția sa / Sursa foto - Facebook

Mesaje de condoleanțe după decesul lui Marius Baiazid

Astăzi, familia, prietenii și cunoștințele lui Marius Baiazid se confruntă cu vestea decesului. Pe rețelele de socializare curg mesajele de condoleanțe în memoria lăutarului.

„Dumnezeu să te ierte tatăl meu, nu am cuvinte! O să fiu tare cum ți-ai dori tu să fiu! M-ai secat!”, a zis fiul lui Marius Baiazid.

„Dumnezeu sa te ierte !!!mereu ai avut grija de mine sper sa ai si de acolo din ceruri la fel !! 🥲🥲🥲🥲🥲”

„Dumnezeu sa te ierte om bun și frumos prea devreme mult prea devreme ai plecat dintre noi n am sa te uit niciodată!! 😭😭😭😭”

„Dumnezeu să te ierte Marius Baiazid 😭😭😭

Nu pot să cred așa ceva

Drum lin către cer😭

Nu te voi uita niciodată 😭”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Decesul lui Marius Baiazid, vine după ce la începutul lunii un alt celebru s-a stins din viață. Neluță Neagu a murit după o luptă grea cu problemele de sănătate.