Actorul Deepesh Bhan alias „Malkhan” din „Bhabhi ji Ghar Par Hain” a murit la 41 de ani. Acesta s-a prăbușit în timp ce juca cricket, la scurt timp a fost dus la spital, unde medicii din păcate nu au mai putut face nimic pentru el și l-au declarat decedat.

Potrivit presei locale, actorul s-a prăbușit în timp ce juca cricket vineri, după care a fost dus la spital unde medicii l-au declarat mort.

Din primele informații, se pare că actorul a murit din cauza unei hemoragii cerebrale.

Actorul care s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani i-au rămas în viață soția și copilul în vârstă de un an.

Bhan a jucat în alte câteva emisiuni TV populare, inclusiv May I Come In Madam și FIR.