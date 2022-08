Actrița Robyn Griggs, vedeta filmelor Another World și One Life to Live, a murit la 49 de ani.

Regreta actriță se luptă cu cancerul adenocervical în stadiul 4.

Moartea ei a fost confirmată într-un comunicat pe pagina sa oficială de Facebook în weekend.

"Cu inima grea, sunt întristat să anunț dispariția lui Robyn. Cu toate acestea, ea nu mai suferă și ar dori să ne amintim asta și amintirile bune", se arată în comunicat.

"Ea a vrut să ajute oamenii și să răspândească povestea ei să o facă. Am fost onorat să fac asta. RIP prietene, te iubesc și zâmbesc când mă gândesc la tine."

Griggs a jucat-o pe Stephanie Hobart în „One Life to Live” din 1991 până în 1992 și mai târziu a fost Maggie Cory în „Another World” din 1993 până în 1995.

Timp de mulți ani, a lucrat la telenovele zi și la teatru după-amiaza și noaptea, conform paginii ei IMDb . De asemenea, a apărut în mai multe filme de groază, printre care „Zombiegeddon” și „Hellweek”.