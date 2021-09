Este vorba de Michael Constantine, actorul american cunoscut în special pentru rolul memorabil din comedia „My Big Fat Greek Wedding”. Artistul, fiu al unor imigranți greci, a murit la vârsta de 94 de ani, săptămâna trecută, pe 31 august, a anunțat joi impresarul său, relatează CNN. Decesul a survenit după o lungă boală, în locuința sa din Reading, Pennsylvania.

Constantine, actor prolific de 50 de ani, a fost distins cu un premiu Emmy pentru rolul directorului de şcoală din serialul TV „Room 222” din anii '70. A jucat în peste zeci de filme artistice, emisiuni de televiziune şi pe Broadway.

Cunoscut mai ales prin rolul Kostas „Gus” Portokalos, tatăl grec, de modă veche, superprotector și mândru, din filmul „My Big Fat Greek Wedding”, lansat pe marele ecran în 2002. Comedia romantică a obţinut încasări de sute de milioane de dolari, a fost urmată de un serial „My Big Fat Greek Life”, iar în urmă cu cinci ani a fost lansată și o continuare a filmului artistic.

Michael Constantine, fiul unor imigranţi din Grecia, s-a născut pe 22 mai 1927. El a crescut în Reading, Pennsylvania, unde mama sa l-a încurajat să joace în piesele de teatru de la şcoală.

S-a mutat ulterior la New York pentru a studia actoria, iar primul său rol pe Broadway a fost în piesa „Inherit the Wind”, în 1955. Patru ani mai târziu şi-a făcut debutul în film în thriller-ul „The Last Mile”, cu Mickey Rooney. Printre numeroasele producţii în care a jucat Michael Constantine se numără „The Hustler” (1961) cu Paul Newman şi Jackie Gleason, „The Reivers” (1969) şi „The Juror” (1996).

Constantin a fost căsătorit şi a divorţat de două ori. În urma sa au rămas cei doi copii, poetul, scriitorul şi profesorul Brendan Constantine, în vârstă de 55 de ani, şi scriitoarea, actriţa şi regizoarea Thea Constantine, în vârstă de 65 de ani, potrivit Reuters, relatează agerpres.ro.