"La ora actuală nu pot lupta pe mai multe fronturi, pentru că mai am lupte foarte mari pentru a mă reface cu sănătatea. A fost o perioadă în care mă simțeam mai bine pentru ca ulterior să regresez mult de tot. Când o să depășesc acest moment, o să vă spun multe. (...) Sunt totuși convinsă, că va ieși la suprafață. Când mă voi pune pe picioare, voi încerca să pun și eu umărul," a afirmat Doina Pană, în exclusivitate la Realitatea Plus.





Holzindustrie Schweighofer a fost direct afectată de măsurile luate împotriva MAFIEI LEMNULUI



Fostul ministru a precizat că presiunile asupra sa au început din momentul în care măsurile luate pentru protejarea pădurilor au dat roade.



"Eu am luat niște măsuri care i-au făcut să piardă enorm de mult bani pe cei care se ocupau cu tăierile ilegale: radarul pădurilor, 112 pentru tăierile ilegale și multe altele Toate acestea, coroborate, au dus la pierderi pentru unii, ȘTIE TOATĂ LUMEA LA CINE MĂ REFER, de câteva sute de milioane de euro pe an, au recunoscut-o chiar public, de vreme ce s-au adresat fostului premier Victor Ponta. Cei mai afectați au fost cei de la Holzindustrie Schweighofer", a declarat Pană.





CORUPȚIA ȘI MAFIA LEMNULUI SUNT CA UN BALAUR



În aceste context, fostul ministru s-a arătat circumspect în legătură cu ancheta declanșată în 2018, pentru a stabili cum a fost otrăvit și nu se așteaptă prea curând la rezultate.



"Nicio nu o să aveți curând. Mafia pădurilor este ceva transpartinic, pe verticală, ca un balaur cu multe capete si multe brațe, care intervine în funcție de situație. Dacă situația este gravă și sunt afectați mulți, atunci intră toate capetele și brațele în acțiune. Se cumpără (oameni, influență - N.R), nu mă feresc să o spun, până la nivele foarte înalte, la oameni cu decizia atât administrativă, cât și politică."





ÎN CÂȚIVA ANI AU FOST "RAȘI" VERSANȚI ÎNTREGI, S-AU TRANSPORTAT ZECI DE MII DE CAMIOANE CU LEMN. NIMENI N-A VĂZUT?



Doina Pană a vorbit și despre amploarea dezastrului din pădurile României, semnalând faptul că nu lacunele din lege, ci aplicarea acesteia reprezintă marea problemă.



"În 2014, la primu mandat, am rămas șocată când am văzut imagini satelitare cu aceiași versanți, în 2008 și în 2012. La început erau împăduriți, iar în 2012 nu mai era nimic, au fost rași complet, acolo au fost zeci de mii de tiruri care au transportat lemn si nimeni nu a văzut, deși legal niciun arbore nu poate fi scos din pădure fără știrea pădurarilor, fără să vadă polițiștii.



Am stat și m-am gândit ce au făcut cei dinaintea mea, cum să nu vezi, cum să nu acționezi ? Marea problemă a început de la retrocedarea pădurilor, fără precizarea clară că nu este vorba de o marfă, nu poate fi exploatată după bunul plac. Acolo au fost niște carențe legislative, dar în mare parte s-au rezolvat. Dacă n-ar exista tăierile ilegale, noi am putea fi un exemplu de bună practică, deci nu legile sunt problema, ci aplicarea și respectarea lor.", a precizat fostul ministrul al Apelor și Pădurilor, în exclusivitate la Realitatea Plus.