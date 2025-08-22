"Vineri, în jurul orei 02:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional 'Henri Coandă' s-au prezentat pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Dubai, două persoane, un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani", informează IGPF, într-un comunicat.

După ce au efectuat formalitățile de frontieră și au ridicat bagajele de cală, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieșire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităților vamale.

"Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, în geamantanele de dimensiuni mari, o cantitate semnificativă de țigări", mai arată sursa citată.

În urma inventarierii, polițiștii au găsit 2.700 de pachete cu țigări (54.000 țigarete), de proveniență extracomunitară.

Întreaga cantitate de țigări a fost reținută de către autoritatea vamală. În cauză urma să fie sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.