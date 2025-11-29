În partea stângă a fotografiei, terminând un trabuc, se afla Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România, apropiat de familia proprietară și un cunoscut al comunității turce.

Potrivit Cancan.ro, calitatea sa principală este însă de ofițer acoperit al Milli İstihbarat Teşkilatı (prescurtat MİT, adică „Organizația Națională de Informaţii”), serviciul de spionaj al Turciei, recrutat fiind în cadrul departamentului de informații externe, pe vremea celebrului director Hakan Fidan.

În fața sa se află celebrul avocat care operează de mulți ani în România: Bruno Le Roy.

Apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea, Le Roy este „ghidul” afaceriștilor francezi importanți în România.

Se parte că acesta are o calitate similară ca a partenerului turc însă pentru DGSE – Direction Générale de la Sécurité Extérieure („Direcția Generală pentru Securitate Externă”) a Franței.