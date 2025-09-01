Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a transmis că evenimentul rutier s-a produs în localitatea Albeşti Paleologu, unde două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit.

Printre cei implicaţi în accident se numără şi doi minori care sunt răniţi, iar la faţa locului a fost solicitată intervenţia unui elicopter SMURD.

În aceste momente, intervin două ambulanţe SMURD şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă - cu medic, precum şi o autospecială de stingere din cadrul ISU Prahova.