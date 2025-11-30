Doi bărbați, unul din București și celălalt din Reșița, au fost arestați preventiv după ce au pătruns, prin înșelăciune, în locuința unei femei de 98 de ani din Brașov, de unde au furat o sumă considerabilă. Ancheta a demarat după ce victima a reclamat fapta la începutul lunii noiembrie.

Poliția Brașov a informat că, pe 11 noiembrie, bărbații s-au prezentat la domiciliul femeii sub pretextul efectuării unor verificări specifice ale instalației de gaz. Profitând de neatenția vârstnicei, cei doi i-au sustras suma totală de 35.000 de lei și 1.200 de euro, bani pe care aceasta îi avea depozitați într-un dulap.

În urma investigațiilor complexe, polițiștii au reușit să identifice suspecții: un bărbat de 44 de ani din București și unul de 40 de ani din Reșița. Sâmbătă, 29 noiembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au efectuat două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri, fiind indisponibilizat și autovehiculul folosit în activitatea infracțională.

Cei doi bărbați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar duminică, 30 noiembrie, pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă.