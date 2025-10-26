Compania precizează că procedura se desfășoară conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a permis implementarea unei strategii tehnice pentru restabilirea în siguranță a furnizării.

Pe parcursul weekendului, echipele companiei au lucrat în teren pentru a ajunge la toți cei 727 de clienți programați pentru reconectare în perioada 25 – 26 octombrie 2025. Dintre aceștia, doar 261 de locuințe au putut fi realimentate cu gaze naturale.

Pierderi de gaze și apartamente fără locatari

Pentru 421 de clienți, alimentarea a rămas întreruptă, întrucât echipele au detectat pierderi de gaze pe instalațiile individuale sau comune ale imobilelor. În alte 45 de cazuri, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele nu au putut interveni deoarece locatarii nu se aflau la domiciliu.

„Pe parcursul weekend-ului, echipele Distrigaz Sud Rețele prezente în teren au ajuns la toți cei 727 de clienți programați pentru reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale în intervalul 25 – 26 octombrie 2025. Dintre aceștia, pentru 261 de clienți a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, pentru 421 de clienți gazul natural a rămas întrerupt, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalația de utilizare individuală sau comună ce aparține acestora, iar un număr de 45 de clienți nu au fost prezenți la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea pentru ei”, anunță compani într-un comunicat.

Compania atrage atenția că, în situațiile în care s-au constatat pierderi de gaze, este obligatorie intervenția unui operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.). Acesta trebuie să remedieze neconformitățile și să efectueze revizia completă a instalației. Furnizarea gazelor se poate relua doar după ce operatorul transmite către Distrigaz Sud Rețele documentele care confirmă că instalația funcționează în condiții de siguranță.

Apel către locatarii care nu au fost acasă

Pentru clienții care nu au fost prezenți în momentul verificărilor, compania solicită contactarea Centrului de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, disponibil permanent la numerele 021 9281, 031 9031 și 0800 877 778. Distrigaz Sud Rețele dă asigurări că toate solicitările vor fi tratate cu prioritate de echipele operative aflate în teren.

Zone în care gazul rămâne sistat

Alimentarea cu gaze naturale nu va fi reluată în imobilele aflate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1 și 2; precum și Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A. În aceste cazuri, reconectarea se va face doar după ce organele abilitate își vor finaliza cercetările.

Avertisment pentru locatari

Distrigaz Sud Rețele reamintește că siguranța este prioritară în astfel de situații și că nicio instalație nu poate fi repornită fără verificări și documente oficiale. Compania subliniază că orice suspiciune de pierdere de gaze trebuie raportată imediat către un operator autorizat de A.N.R.E., pentru a evita incidentele.

„Reluarea alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță se realizează imediat ce operatorul economic transmite către Distrigaz Sud Rețele documentele care atestă că instalația îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță”, se menționează în comunicatul oficial semnat de Biroul de Presă al Distrigaz Sud Rețele.

