Potrivit reprezentanților Parchetului General, la întâlnire au mai participat prim-adjunctul procurorului general, Ionuț Ciprian Spiridon, și procurorul șef al Serviciului de cooperare judiciară internațională, Flavian.Popa.

”Din delegația franceză au făcut parte domnul Florent Boura, procurorul general adjunct la Parchetul din Paris, domnul Pascal Roche, director adjunct al Directia de afaceri europene si internaționale din cadrul Ministerului de Justiție al Franței, doamna Eva Tauziet, din cadrul aceleiași structuri, precum și doamna Simona Pavel, magistratul român de legătură în Franța.

De asemenea, vizita la PÎCCJ a delegației franceze a cuprins o întâlnire cu procurorii militari din cadrul Secției parchetelor militare și din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. Subiectele abordate au vizat aspecte specifice cooperării judiciare internaționale în cazurile în care sunt vizați militari francezi aflați în misiune în România, precum și consolidarea cooperării între procurorii militari”, a transmis Parchetul General.

Întâlnirea dintre cei doi procurori șefi vine într-un context destul de interesant și asta pentru că președintele Nicușor Dan l-a criticat pe Alex Florența pentru activitatea pe care a avut-o în fruntea Parchetului General, cu o mică excepție, l-a apreciat atunci când a venit vorba de raportul privind războiul hibrid din țara noastră și dosarul lui Călin Georgescu.