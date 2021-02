„Știți cât se plătește că să arate un mare șef de partid din care am ieșit eu la o televiziune, că să pară el mai cu moț decât mine? 50.000 de euro pe luna! Că să înțelegeți de unde vine toată denigrarea lui Sosoaca”, s-a rafuit Sosoaca cu George Simion în față minerilor.

„Am primit telefoane, să nu te duci în Valea Jiului, te vor omorî în bătaie, de vor scuipă. Zeci de telefoane, de unde dracu știau că sunt în drum spre voi Întoarce-te, te vor omorî”, a mai susținut Sosoaca.

„De 31 de ani România este condusă din afară. Problema minerilor din România are soluții, de 4 ani se încearcă, s-ar putea da drumul la toate minele din România și ați putea avea circa 4.000 euro pe luna, că în Germania. Germania deschide toate minele, iar noi le închidem. În Germania, un miner ia trei-patru mii de euro pe luna, iar aici ne batem joc cu 500 de euro pe luna? Fasciștii sunt la putere în România. N-o să vedeți demisii, nu dau doi bani pe oameni, pe țară, pe popor. Dacă otelariile ar fi românești ați trăi în puf și voi și familiile voastre. Există soluții. Știți cine mai trebuia să fie aici? Președintele! Înainte era românii lui Ioha, acum suntem oha! Unde-i SMURD-ul lui Arafat, trebuia să fie aici. Nici dracu nu-l da jos de acolo, are un tupeu inimaginabil. Este unul dintre criminalii din România. Nici turcii, nici tătarii nu ne-au prăduit cum ne-au prăduit politicienii. Nu în pușcării ar trebui să sfârșească, ci la canal”, a strigat Diana Șoșoacă în față minerilor.