„Dacă, Doamne ferește, această scurgere se înfundă, dacă la o viitură ajunge să nu mai poată fi folosită, nu mai putem controla nivelul apei, să coborâm nivelul apei din lacul Paltinu, care are și un rol de atenuare a viiturilor, decât prin faptul că se va vărsa apa. Se va ajunge la un nivel mult peste ceea ce poate să gestioneze acest lac.

În aceste condiții, în luna iunie, înainte să vin eu în minister, s-au analizat aceste probleme și s-a stabilit că este nevoie să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea interveni și pentru a se decolmata scurgerea gestionată de Apele Române.

În acest context, următoarea întrebare este: cum se realizează aceste lucrări? Există două autorități care sunt cheie din subordinea Ministerului Mediului: Administrația Bazinală, pe de o parte, care are rolul de a gestiona și coordona aceste lucrări, și, pe de altă parte, operatorul de apă, care are rolul de a asigura apă potabilă pentru populație și pentru marii operatori economici – apă industrială.

În această perioadă au existat multiple comunicări oficiale, în scris, între operatorul de apă și Administrația Bazinală, care au spus de nenumărate ori că există riscul de a nu mai putea fi asigurată apa, pentru că va crește turbiditatea. Există documente oficiale scrise care au fost comunicate și către ESZ și erau cunoscute și de către Apele Române, Administrația Bazinală de la nivel local.

În comunicările oficiale care au ajuns la Ministerul Mediului, aceste riscuri nu au fost comunicate nici către primari, nici către prefecți, nici către consilii județene, nici către populație. În principiu, oamenii au știut că nu există niciun fel de risc, deși două autorități comunicau între ele că există aceste riscuri și că trebuie să fie luate măsuri.”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.