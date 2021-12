Realitatea PLUS

Generalul în rezervă Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a plecat în Golf, potrivit Realitatea PLUS.

„La orele prânzului, în avionul Fly Dubai, astăzi, in jurul orei 14.00, dl Florian Coldea a fost fotografiat din spate, stând pe scaunul de la geam în față, de un telespectator.

În același avion se afla și analistul politic Dorin Iacob, care nu-l observase, dar a fost atenționat de telespectatori”, a anunțat Anca Alexandrescu, joi seara, în emisiunea „Culisele statului paralel”.

Județul Dubai, magnet pentru demnitarii români

În același timp, tot în această perioadă, la Dubai, Emiratele Arabe Unite, se află și câțiva parlamentari români, pentru a participa la o dezbatere organizată la EXPO 2020 în cel mai cosmopolit oraș din lume. Este vorba de senatorii Alina Gorghiu (PNL), Eugen Țapu – Nazare (PNL), Lorant Antal (UDMR), Florian Bodog (PSD), Daniel Fenechiu (PNL), Radu Oprea (PSD) și Turos Lorand (UDMR), care se vor afla în vizită în Dubai în perioada 12-18 decembrie.

Potrivit unui memorandum aprobat luni, Senatul va plăti pentru deplasarea delegației circa 20.000 de euro. Cheltuielile ocazionate de cazare sunt de circa 78.000 de lei, iar transportul – circa 23.000 de lei, potrivit g4media.ro.

Expo Dubai are loc între 1 octombrie 2021 și 31 martie 2022, cu peste 200 de expozanți. Expoziția mondială are ca temă principală „Conectarea minților, Crearea Viitorului”. România participă la expoziție, cu un pavilion propriu.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, nu este prima oară când Florian Coldea se află în Dubai în acest an. În martie, Realitatea PLUS a dezvăluit că Vasile Dîncu – președintele Consiliului Național al PSD, Florian Coldea – controversatul fost director adjunct al Serviciului Român de Informații și oamenii de afaceri Gruia Stoica – patronul Grupului Feroviar Român și Neluțu Varga – patronul echipei de fotbal CFR Cluj, s-au întâlnit în Dubai, departe de ochii autorităților din țară, pentru a rezolva procesele penale în care sunt implicați oamenii de afaceri.