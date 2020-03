Dezinfectant românesc, în teste. Chimiștii lucrează la un biocid 100% românesc

Specialiștii de la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați lucrează de zor în laboratoare pentru a găsi cea mai bună formulă a biocidului.

"Este vorba despre un amestec de substante care asigura indepartarea unui volum important de microorganisme. Este vorba despre prezenta a doi alcooli inferiori, adica cu molecule mici, sub 4, si prezenta unui oxidant si in acelasi timp si prezenta unui alcool gras care sa sigure protectia pielii", spune Lucian Puiu Georgescu, rector Universitatea Dunarea de Jos.

Dezinfectantul se află încă în perioada de probe.

"Momentan este in teste. Testele de pana in prezent dau dovada faptului ca acesta este util in toate spitalele, nu doar in cele din Galati. Este nevoie de o cantitate foarte mare de biocid dezinfectant, va fi nevoie de o cantitate din ce in ce mai mare", a spus dr. Alexandru Nechifor, Universitatea Dunarea de Jos.

Rețeta dezinfectantului va fi oferită gratuit, în România. Costul de producție pentru un litru a fost calculat la aproape 50 de lei și conține materii prime produse în țara noastră. Peste două săptămâni, specialiștii vor afla exact dacă este sau nu eficient 100%.