Deținut evadat de la Penitenciarul Iași, prins în Gara Nicolina. Fugarul, descoperit de un polițist aflat în timpul liber

Deținut evadat de la Penitenciarul Iași, prins în Gara Nicolina
Deținut evadat de la Penitenciarul Iași, prins în Gara Nicolina

Un bărbat încarcerat la Penitenciarul Iași pentru furt calificat a evadat marți de la punctul de lucru de la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril”. Deținutul a fost prins în Gara Nicolina de un polițist de penitenciar aflat în timpul liber.

”În dimineaţa de 31 martie 2026, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a fost sesizat de către Penitenciarul Iaşi, cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, care se afla la punctul de lucru de la Biserica «Sfinţii Atanasie şi Chiril» din Iaşi, a plecat într-o direcţie necunoscută”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Ca urmare, au fost declanşate căutări. Bărbatul evadat a fost observat de un poliţist de penitenciar, aflat în timpul liber,  în gara Nicolina, din judeţul Iaşi. El a primit sprijin de la poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Iaşi, în vederea imobilizării bărbatului.
 
Bărbatul a fost încarcercat în Penitenciarul Iaşi, în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare, pentru furt calificat.