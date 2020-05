Detalii ȘOCANTE în ancheta spirtului contrafăcut care a ucis 16 persoane din Iași și Botoșani: sticlele, împărțite de primar

Primarul spune ca nu stia ca a impartit cetatenilor spirt care continea alcool metilic in loc de alcool etilic, iar satenii nu stiau nici ce substanta contine spirtul pe care l-au baut.

Cert este ca numarul deceselor ar putea fi mult mai mare si asta pentru ca medicii legisti ar putea sa mai descopere si alte decese provocate din aceeasi cauza.

Ancheta continua in acest dosar. Trei cetateni arabi sunt cercetati in prezent in dosarul morţii celor care au consumat spirt contrafăcut. Au fost arestați preventiv până acum doi arabi, Ali Dawoud, zis „Zaher”, şi Fuad Ahmmed, fiind acuzaţi de ucidere din culpă şi înşelăciune. Un al teilea arab, fiul lui Ali Dawoud s-a predat si el politie dupa ce, initial, a incercat sa scape.