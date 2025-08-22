Incidentul a fost semnalat de vecini după ce au auzit strigăte de ajutor din apartamentul în care locuiau cei doi soți împreună cu fetița lor de 11 ani, martoră la întreaga tragedie. În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului ușa apartamentului era încuiată. La vederea polițiștilor criminalul a încercat să se sinucidă, apoi s-a aruncat pe geam. La câteva ore a murit la spital.

Potrivit apropiaților, bărbatul, care era la bază inginer, intrase în depresie după ce își pierduse locul de muncă. În ultima perioadă s-ar fi ocupat cu vânzarea de bunuri pe un site de pe internet. Vecinii povestesc că au auzit de multe ori certuri din apartamentul celor doi, iar cel mai probabil totul pornea de la bani. Surse din anchetă spun că în ultimele zile bărbatul se interesa de condițiile criminalilor din penitenciare, semn că ar fi premeditat întreaga crimă.



Femeia de 44 de ani era profesoară de germană la un liceu din Craiova. Colegii ei sunt acum în stare de șoc.

Fetița celor doi a rămas acum în grija rudelor și va beneficia de consiliere psihologică pentru a putea depăși trauma suferită.

