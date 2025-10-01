„Discutăm despre un medic ginecolog care a desfășurat o manevră medicală în mod greșit și care aproape a costat-o viața pe pacientă. Deși s-a plâns că se simte foarte rău, aceasta a fost trimisă acasă, iar în scurt timp a ajuns în stare gravă la un alt spital. Operată vreme de mai multe ore, alți medici i-au salvat viața", a transmis, marți, avocatul Adrian Cuculis.

Fapta a avut loc în 2019, la Spitalul Filantropia din București. Pe 21 februarie, medicul de obstetrică-ginecologie a efectuat unei paciente o întrerupere de sarcină. În timpul intervenției a apărut o perforație a tranșei uterine, fapt care a declanșat complicații grave.

Lipsa de supraveghere postoperatorie

Potrivit anchetei, medicul nu a monitorizat corespunzător starea pacientei după intervenție. Nu au fost identificate la timp semnele clinice și simptomatologice care ar fi putut duce la diagnosticarea perforației. Această omisiune a agravat starea de sănătate a femeii.

Transferul de urgență la Spitalul Elias

În aceeași zi, pacienta a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar Elias. Acolo, medicii au efectuat o intervenție chirurgicală de mai multe ore pentru a-i salva viața. Situația gravă a fost confirmată și de reprezentanții Parchetului.

Comunicatul Parchetului Sectorului 1

„În fapt, s-a reţinut că la data 21.02.2019, medicul în specialitatea obstetrică-ginecologie i-a efectuat persoanei vătămate o întrerupere de sarcină la Spitalul Filantropia, intervenţie în cursul căreia s-a produs o perforaţie a tranşei uterine. Post intervenţie, până la momentul externării, medicul nu a efectuat o supraveghere efectivă a pacientei de natură a identifica elemente clinice şi simptomatologice pentru diagnosticarea perforaţiei de tranşă uterină. Urmare nediagnosticării complicaţiei medicale asociate intervenţiei medicale, starea de sănătate a persoanei vătămate s-a agravat şi s-a impus deplasarea de urgenţă, în cursul aceleiaşi zile, la Spitalul Universitar Elias, unde persoana vătămată a fost supusă unei intervenţii chirurgicale pentru salvarea vieţii", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un comunicat de presă, când medicul a fost trimis în judecată.

Un verdict cu implicații majore

Decizia instanței obligă atât Spitalul Filantropia, cât și medicul ginecolog implicat, să achite daune morale semnificative. Suma de 80.000 de euro este una dintre cele mai mari despăgubiri acordate pentru un caz de malpraxis în România.

