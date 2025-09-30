Echipa de control caută sursa infecției la spitalul din Iași

Rezultatele preliminare arată clar că în unitatea sanitară nu s-au respectat protocoalele, iar ministrul Sănătății a anunțat că va sesiza Parchetul pentru neglijență în serviciu.

Grav este că lipsesc documente pe o perioadă de zece zile, iar părinții micuților răpuși de infecție spun că igiena lipsea.

„Îmi pare rău că acei copii au murit. Noi, cel puțin comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut!”, a transmis Cătălina Maria Ionescu, managerul demis al Spitalului Sfânta Maria din Iași.

Este reacția halucinantă a Cătălinei Maria Ionescu, cea care a condus Spitalul de Pediatrie în ultimele aproape 3 luni și în mandatul căreia șapte copii au fost răpuși de o bacterie extrem de periculoasă

Femeia a fost demisă din funcția de manager, iar șefia interimară a spitalului va fi preluată de către Radu Constantin Luca, medic primar chirurg.

„Este regretabil că în spitalele din România avem infecții nosocomiale și nu este un caz singular din păcate în cadrul spitalului.”, a declarat Costel Alexe, președinte Consiliul Județean Iași.

Și cu toate acestea, Cătălina Ionescu rămâne în spital și va ocupa tot o funcție executivă - director medical. Decizia a fost luată de Consiliul Județean Iași, instituția care are în subordine spitalul. Motivul?

„Va rămâne în spital până când ancheta va fi finalizată și vom avea un raport.”, a adăugat Costel Alexe, președinte Consiliul Județean Iași.

Raportul urmează să fie finalizat de Corpul de Control și Inspecția Sanitară, iar rezultatele vor ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a demis conducerea Direcției de Sănătate Publică și nu exclude alte demiteri.

Părinții spun că igiena lipsea în unitatea medicală.

„Nu foloseau mănuși sterile. O asistentă își lua echipamentul, botoșii, halatul și boneta. Alta intra fără să fie echipată. Erau asistente care dezinfectau înainte și după, dar erau și asistente care nu dezinfectau.”, a mărturisit Oana Ivașciuc, mama unui copil care a murit.

Pe lângă lipsa respectării protocoalelor, ministrul Sănătății susține că personalul medical purta bijuterii și unghii false, lucru interzis prin lege pentru cei din spitale.