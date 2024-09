Descoperirea a fost făcută pe plaja St Helen din Geelong, când o femeie în vârstă de 42 de ani, numită Jem, își plimba câinii, care au dat peste bizara vietate eșuată pe nisip. Înregistrările video realizate de Jem arată o creatură cu un colorit neobișnuit – un amestec de galben, negru și roz – și o formă care i-a intrigat pe cei prezenți.

Femeia a observat că în ceea ce părea a fi capul creaturii se afla o gaură, posibil un ochi, iar din față ieșea o proeminență albă și lungă. Pe o parte a corpului se distingea o înotătoare, însă din spatele animalului nu au mai rămas decât câteva oase. Descoperirea i-a surprins atât pe localnici, cât și pe experți, care nu au reușit să identifice cu certitudine specia din cauza stării avansate de descompunere.

„Am avut furtuni foarte violente în ultima perioadă aici, în Victoria, iar valurile puternice probabil că au adus creatura pe țărm. Câinii mei au fost primii care au descoperit-o și au început să adulmece în jurul ei. Arăta foarte înfricoșător, ochii erau masivi. Noi înotăm aici în fiecare săptămână vara, așa că am fost șocată să văd un pește atât de mare pe această plajă”, a declarat Jem pentru The Mirror.

Ipotezele legate de identitatea creaturii au fost variate, însă experții au rămas nesiguri. Unii oameni au speculat că ar putea fi un pește-soare uriaș, un pește glob sau chiar un pește-balon. „Arăta ca un pește-balon, dar nu am mai văzut niciodată unul atât de mare”, a adăugat Jem.

Biologul marin Lawrence Chlebeck, de la Humane Society International, a afirmat că spinii mari de pe coloana vertebrală a creaturii sugerează că aceasta ar putea fi un pește teleostean de mari dimensiuni, o specie de pește osos. Pe de altă parte, Sheridan Rabbitt, de la Universitatea Queensland, a indicat că ar putea fi un pește-porc spinos, o subspecie a peștelui-balon.

Alți cercetători au sugerat că ar putea fi un ton, un pește glob foarte mare sau un pește puffer, dar au evitat să confirme identitatea exactă din cauza stării de descompunere avansate a creaturii. Adevărata natură a acestui animal rămâne, deocamdată, un mister nerezolvat.

Valurile furtunoase care au adus creatura pe plajă continuă să alimenteze speculațiile, dar până la o evaluare amănunțită a rămășițelor, identitatea sa exactă rămâne incertă.

This mysterious seabeast left experts stumped after washing up in Geelong, Australia.



Here\"s what they had to say... pic.twitter.com/f6rbm0ZQ9e