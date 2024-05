În mai 2022, personalul grădinii zoologice a rămas uluit când a vizionat imaginile înregistrate de camerele de securitate. În jurul orei 1:25, camerele au capturat o siluetă ciudată care părea să se plimbe în apropierea grădinii zoologice.

Împărtășind o fotografie cu această creatură enigmatică, reprezentanții grădinii zoologice au întrebat publicul: „Este o persoană cu o pălărie ciudată căreia îi place să se plimbe noaptea? Un chupacabra? Aveți vreo idee despre ce ar putea fi acest UAO – Unidentified Amarillo Object?”.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un utilizator al platformei X a sugerat că în imagine ar putea fi Rocket din „Gardienii Galaxiei”, în timp ce altcineva a speculat că ar putea fi Sasquatch. Un alt comentator a glumit, spunând că este Gnorm din filmul „Un pitic numit Gnorm” din 1990. O altă persoană a solicitat grădinii zoologice să facă publice imagini video cu creatura pentru a putea observa cum se mișcă aceasta.

