Descoperirea a fost făcută de către poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali pe aeroportul Cluj-Napoca, în timpul unor controale care vizau colete sosite din Cehia şi ajunse în zona cargo a aeronavei. În unul dintre pachetele verificate, cu o greutate de un kilogram, autoritățile au găsit o armă cu aer comprimat și o cutie ce conținea 200 de proiectile destinate acestui tip de armă.

Verificările au arătat că pachetul fusese expediat de o firmă din Cehia către o persoană fizică din România.

Colet, confiscat pentru continuarea cercetărilor

„Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, a transmis Poliţia de Frontieră.