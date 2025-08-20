Descoperire șocantă într-un cimitir din județul Giurgiu. Un bărbat a fost găsit împușcat

Incident șocant într-un cimitir din județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost găsit, miercuri, împușcat la numai câteva ore, după ce și-a anunțat soția că se va sinucide.

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a anunțat că , miercuri, la ora 14.35, „Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide”.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză.

Potrivit reprezentanților IPJ, acesta a fost „găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal.”

În acest caz, oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. 