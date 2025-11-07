Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunță finalizarea unei operațiuni de amploare vizând evaziunea fiscală în domeniul serviciilor de transport prin platforme de ride-sharing.

Din cercetările făcute până acum a rezultat că, în perioada 2019-2021, persoanele vizate, reprezentanți ai cinci societăți comerciale, ar fi creat și implementat un mecanism infracțional complex pentru a diminua semnificativ taxele datorate bugetului de stat. Metoda folosită consta în ascunderea sursei impozabile și taxabile, respectiv a veniturilor brute asimilate salariilor, și evidențierea în documentele contabile și în declarațiile fiscale a unor achiziții de combustibili care nu au la bază operațiuni reale.

Prejudiciu la buget de peste 13 milioane de lei

Schema frauduloasă a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 13,2 milioane lei.

La data de 4 noiembrie 2025 a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cinci suspecți persoane fizice pentru evaziune fiscală în formă continuată. După două zile, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a patru inculpați și luarea măsurii controlului judiciar față de aceștia pentru o perioadă de 60 de zile.

S-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând persoanelor cercetate. Au fost sechestrate 7 apartamente și case de locuit, 13 terenuri intravilane și extravilane și 5 autoturisme.

De asemenea, a fost dispusă măsura popririi sumelor aflate sau care vor fi creditate în conturile bancare ale suspecților, inclusiv asupra sumelor de bani datorate acestora cu orice titlu, până la concurența sumei de 13,2 milioane lei. Măsura asiguratorie a fost instituită și asupra sumelor de 171.690 lei și 1.700 euro, identificate și ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare.