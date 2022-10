Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, într-un interviu pentru filmul “A World on the Verge. Lessons of the Cuban Missile Crisis”, că actuala situaţie legată de Ucraina este similară cu perioada crizei rachetelor din Cuba, fiind vorba despre ameninţări directe la adresa dreptului la securitate al Rusiei la graniţele ţării, informează tass.com.