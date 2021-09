Invitat în emisiunea "100%" a lui Laurențiu Botin, Dumitru Coarbă a comentat declarația lui Liviu Dragnea privind infiltrarea serviciilor.

"Toate partidele sunt ocupate in procent mai mare sau mai mic de SRI, ca să fim clari. Nu doar PSD, și AUR are acolo câțiva, i-am vazut eu. (...) Cel putin USR e al lor cu totul.



Declarația deputatului PSD vine la scurt timp dupa ce Liviu Dragnea a spus în exclusivitate la Realitatea PLUS că toată conducerea centrală a PSD, cu o singură excepție, dar și 80% dintre liderii județeni, ar fi controlați de Servicii. "La ora asta nu au lăsat niciun partid in care să nu se infiltreze, absolut niciunul. Cel mai mult este infiltrat PSD, din păcate. Si mă refer aici la conducerea partidului, cu o excepție, Gabi Firea și 80% din liderii județeni", a afirmat Dragnea.

În anul 2007, fostul lider PSD Mircea Geoană a gafat printr-o declarație șocantă despre SRI. A fost întrebat, într-o conferință de presă, despre ofițerii de informații din Romania, iar răspunsul lui a lăsat să se înțeleagă că el însuși face parte din servicii.